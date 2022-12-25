الزيادة السكانية في 10 سنوات تعادل 6 دول أوروبية كبرى.. وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 04:31 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والإسكان، أهمية دور الوزارة في تنفيذ المحاور المتعلقة بالقطاع الصحي، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني، والموارد الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية في مصر.

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لـ«اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة»، لمناقشة ووضع أطر وضوابط تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بديوان عام الوزارة؛ حيث لفت الوزير إلى ضرورة العمل حسب المستهدفات المطلوب تحقيقها، ووفقاً لمؤشرات عمل محددة؛ مؤكداً أهمية التنسيق والربط بين كافة قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لضبط النمو السكاني، والحفاظ على صحة الأسرة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 23 أكتوبر 2022، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كان قد أوضح أن النمو السكاني في مصر، ارتفع بحجم 21 مليون نسمة، خلال 10 سنوات، بما يوازي حجم تعداد 6 دول أوروبية كبرى.

هذا، وناقش اجتماع وزير الصحة والسكان، خطة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الفرق الطبية المدربة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة؛ كما ناقش الاجتماع تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي بالخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن المشروع.