الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ 26 مواطنا من مصابي حادث سقوط المدرج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجاري المتابعة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.