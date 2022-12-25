رئيس الوزراء: بدء ترتيبات الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ تباعا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.





وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعا، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ.

وأشار مدبولى، إلى أنه جرى التوافق مع محافظ البنك المركزى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال جميع أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة فى الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال الدكتور على المصيلحى، إنه سيجرى التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وجرى الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض كميات السلع المفرج عنها من القطاع المصرفى خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع فى هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

وأوضح السيد القصير، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركى عن البضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالى سيحدث توازن فى الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضا تقريرا بإجمالى الكميات الموجودة حاليا فى الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج.

أشار المهندس محمد السويدى، إلى أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائى، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.

فيما أوضح الدكتور علاء عز، أنه يجرى حاليا الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التى سيتم إنشاؤها فى مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات.