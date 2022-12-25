الأرصاد: سحب ممطرة على القاهرة الكبرى الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، حالة الطقس الآن فى عدد من المحافظات.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، حالة الطقس الآن فى عدد من المحافظات. وتتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. ومن المتوقع أن تؤثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

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