للتهنئة بعيد الميلاد.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس

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شارك فى الاستقبال، عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.
تأتى الزيارة فى إطار حرص قداسة البابا تواضروس، على تقديم التهنئة للبطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.
وفى سياق آخر، استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأب فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
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