مصر تعزى جنوب أفريقيا فى ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز

جدة - نرمين السيد - وشددت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، فى هذا الحادث المروع، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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