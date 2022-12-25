الرعاية الصحية: انسداد الشرايين مشكلة لايمكن السكوت عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - الشرايين الطرفية بتعمل على توصيل الدم من القلب إلى الذراعين والساقين للقيام بوظائفهم وعند حدوث انسداد بالشرايين الطرفية يقل تدفق الدم إلى الأطراف نتيجة تراكم الدهون على البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تؤدي إلى ضيق الشريان وعدم سريان الدم بشكل طبيعي داخله. فبتتأثر اليدين والقدمين بشكل كبير

ويكون هناك صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية بسبب عدم وصول الدم والأكسجين إليها بشكل كافي.

ويحدث انسداد الشرايين الطرفية لعدة أسباب منها: الإصابة بمرض السكروالضغط العالى والتدخين والبدانة والعوامل الوراثية.

وأبرز أعراض انسداد الشرايين فى القدم

بردوة الأقدام و تورم وانتفاخ الساقين وتغيُر لون الجلد

صعوبة المشي الشعور بالألم عند المشي لمسافات طويلة يزول عند التوقف دقائق للاستراحة

الشعور بالألم في فترات الراحة وخاصة في الليل

اعراض انسداد الشرايين في اليد

الشعور بالتنميل والحرقة والبرودة باليدين

صعوبة تحريك الأصابع وعدم القدرة على الإمساك بالأشياء و زيادة الألم خاصة في الليل

شحوب الجلد وتغير لونه إلى الأزرق

عدم معالجة أمراض الشرايين الطرفية في وقت مبكر قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها

النوبة القلبية والسكتة الدماغية والبتر

وللوقايه من انسداد الشرايين علينا ممارسة التمارين الرياضية و الإقلاع عن التدخين والتغذية الصحية و الحركة المستمره.

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