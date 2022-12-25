”القوى العاملة” تشارك فى مؤتمر عمالى حول السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، فى المؤتمر العمالى تحت عنوان "سلامة عامل ..سلامة وطن" التى أقامه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الاسكندرية تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، بالاشتراك مع المؤسسة العربية لتنمية وبناء القدرات وبالتعاون مع مديرية قوي عامله الإسكندرية ، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ولفيف من قيادات العمل النقابى على مستوى النقابات العامة واللجان النقابية بالمحافظة .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه خلال كلمته بالندوة اشاد بالقائمين على تنظيم الندوة من أبناء القوى العاملة كما أشاد بالدور الفعال لمفتشى السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، واكد على اهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والاهتمام بالعامل أولا حيث أنه الأساس فى العملية الإنتاجية لذلك يجب توفير بيئة عمل امنه له ، كما تم عقد عدة محاضرات تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية عن السلامة وتنفيذ الاشتراطات الوقائية للتعامل مع الكوارث الطبيعية ، والسلامة والصحة المهنية من دعائم الاقتصاد القومي ، وسلامة العمال في مواقع العمل والارتقاء بالصناعات المصرية ، ودور العمال في مواجهه تحديات تغيير المناخ .

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الندوة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والمشرف على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العالمية والتثقيف والتدريب بالاتحاد العام لعمال مصر ، والذى قدم بدوره الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة حسن شحاتة ، وإلى القيادات والزملاء النقابين المشاركين في المؤتمر العمالي ، وأكد على أن الصناعة فى مصر والعالم مرت بأزمة خلال الفترات الماضية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات والتحديات لافتا إلى أنة كان هناك ١٥٠٠ مصنع بمصر تدار على أعلى مستوى وبايدى العامل المصرى ، وستعود الصناعة فى مصر كما كانت بقوة والعمال هم أهم من فى تلك المنظومة لذلك تم تنفيذ المؤتمر العمالى حول السلامة والصحة المهنية لأن السلامة المهنية تؤدى لاستقرار بيئة العمل والعمال .

شارك فى المؤتمر الدكتورة داليا المصرى ، والدكتورة رباب محمود مدنى رئيس حى شرق الأسكندرية نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، والدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الاسكندرية ،ومحمد طلحة مدير إدارة السياحة نائبا عن سيادة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للمصايف والسياحة والشواطىء ، وفتحى عبد اللطيف احمد مستشار الاتحاد المحلى لنقابات عمال الاسكندرية وبحضور أعضاء مجلس النواب المصرى ومجلس الشيوخ المصرى من بينهم النائب عبد الفتاح محمد ، والنائبة إحسان شوقى ، والنائبة مى عمر أعضاء مجلس النواب .