ذكرى ميلاد السادات بطل الحرب والسلام (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى محطات فى حياة السادات بطل الحرب والسلام:-
ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية عام 1918، وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938.
وانضم إلى الضباط الأحرار، وتقلد عدة مناصب كبرى فى الدولة مثل منصب وزير دولة فى سبتمبر 1954، ورئيسًا لمجلس الأمة من 21-7-1960 إلى 27-9-1961، ورئيسًا لمجلس للأمة للفترة الثانية من 29-3-1964 إلى 12-11-1968، كما اختاره جمال عبد الناصر نائبًا له فى 19 ديسمبر 1969 حتى وفاته يوم 28 سبتمبر 1970، ليتولى بعدها رئاسة الجمهورية حتى اغتياله فى حادث المنصة فى 6 أكتوبر عام 1982.
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