تحصين 5.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى المحافظات

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأوضح التقرير أنه تم تحصين 3 ملايين و88 ألفا و993 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 24 ديسمبر الجارى.
ولفت التقرير، إلى تحصين نحو 2 مليون و871 ألفا و872 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال حتى يوم 24 ديسمبر الجارى أيضا.
وأوضح التقرير أيضا أنه جرى تنفيذ 71 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى أعمال التحصين، كما جرى أيضا عقد 8278 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، وترقيم وتسجيل عدد 96 ألفا و679 رأس.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
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