القوى العاملة بالإسكندرية تشارك فى مؤتمر حول السلامة والصحة المهنية

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، فى المؤتمر العمالى تحت عنوان "سلامة عامل.. سلامة وطن" الذى نظمه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، تحت رعاية محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.





جاء المؤتمر بالإشتراك مع المؤسسة العربية لتنمية وبناء القدرات، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بحضور عدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من قيادات العمل النقابى على مستوى النقابات العامة واللجان النقابية بالمحافظة.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه خلال كلمته بالندوة أشاد بالقائمين على تنظيم الندوة من أبناء القوى العاملة، كما أشاد بالدور الفعال لمفتشى السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأكد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بالعامل أولا، فهو الأساس فى العملية الإنتاجية، لذلك يجب توفير بيئة عمل أمنه له.

كما تم عقد عدة محاضرات تثقيفية، فى مجال السلامة والصحة المهنية عن السلامة، وتنفيذ الاشتراطات الوقائية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والسلامة والصحة المهنية من دعائم الاقتصاد القومى، وسلامة العمال فى مواقع العمل والارتقاء بالصناعات المصرية، ودور العمال فى مواجهة تحديات تغيير المناخ.

شارك فى الندوة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والمشرف على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العالمية والتثقيف والتدريب بالاتحاد العام لعمال مصر، والذى وقدم بدوره الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، وإلى القيادات والزملاء النقابين المشاركين فى المؤتمر العمالى.

وأكد أن الصناعة فى مصر والعالم مرت بأزمة خلال الفترات الماضية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات والتحديات، لافتا إلى أنه كان هناك 1500 مصنع بمصر تدار على أعلى مستوى وبأيدى العامل المصرى، وستعود الصناعة فى مصر كما كانت بقوة، والعمال هم أهم من فى تلك المنظومة، لذلك تم تنفيذ المؤتمر العمالى حول السلامة والصحة المهنية، لأن السلامة المهنية تؤدى لاستقرار بيئة العمل والعمال.