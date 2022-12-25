التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة.. عبد القادر وفؤاد وشريف فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - يستضيف فريق الأهلى نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف

وحقق الأهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.