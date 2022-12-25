وزير الرى فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية اليوم لتفقد أعمال تأهيل الترع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - - تفقد أعمال تأهيل ترعة "جنابية الأنجب" بقرية شما إحدى قرى الافتتاحات الرئاسية

- التوجيه بسرعة نهو الجزء المتبقي من الأعمال حتى تاريخ محدد، والتنسيق مع المحافظة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحماية علي جانبى الترعة فى المنطقة السكنية

- تفقد أعمال تأهيل ترعتى "النجار" و "النجار خلف الفوارة" ، والتوجيه بسرعة رفع التشوينات الزائدة ونواتج الحفر من الطريق خلال ٤٨ ساعه ، والإلتزام بالمواصفات الفنية وبالتقرير الاستشاري ، وقيام معهد بحوث الهيدروليكا بمراجعة ما تم تنفيذه من أعمال

- الدكتور سويلم يوجه مسئولى الري بالمحافظة بمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع ومناسيب المياه لتوفير الإحتياجات المائية للمنتفعين والتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة

- التوجية بمتابعة حالة الكباري المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة

فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية.. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الأحد الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ بتفقد أعمال تأهيل ترعة "جنابية الأنجب" والمارة بقرية شما بمركز أشمون والتى تم نهوها مؤخرا، وهى أحد قرى الافتتاحات الرئاسية.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الجزء المتبقي من الأعمال (مصب الترعة) حتى تاريخ محدد، مع التنسيق التام بين إدارة الري وأجهزة المحافظة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحماية علي جانبى الترعة في المنطقه السكنية.

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال التأهيل الجارية لترعتى "النجار" و "النجار خلف الفوارة" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهي أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة، حيث تم المرور علي الأطوال خارج الكتلة السكنية.

ووجه الدكتور سويلم برفع التشوينات الزائدة ونواتج الحفر من الطريق خلال ٤٨ ساعة، وشدد سيادته علي الإلتزام التام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وكذا الإلتزام بالتقرير الاستشاري الصادر بخصوص الترعة، مع التوجيه بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بمراجعة ما تم تنفيذه من أعمال.

ووجه الدكتور سويلم للسادة مسئولي الري بمحافظة المنوفية بالمتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وحسم الشكاوى بشكل فورى، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة، كما وجه سيادته بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.