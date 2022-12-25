الأوقاف: إطلاق برنامج تلاوات لكبار القراء المعتمدين فى شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - تُطلق وزارة الأوقاف برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى، لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين لديها، وذلك ضمن الأنشطة العديدة التى تطلقها الوزارة خلال شهر رمضان الفضيل، والخاصة بتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم، كالتوسع فى المقارئ القرآنية للأئمة، والجمهور وكبار القراء.





وأفادت الوزارة - فى بيان اليوم - بأنها ستفتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين فى المشاركة فى القراءة خلال شهر رمضان (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة)، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التى سيتم اعتمادها لكل مديرية. من ناحية أخرى، وفى إطار الدور الريادى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، شهدت مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى إقبالا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم فى الفتوى بالمساجد الكبرى. جدير بالذكر أن مجالس الإفتاء تراعى التيسير فى الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات. وأيضا فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة فى المجتمع، وحرصًا من الوزارة على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، عُقدت مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - القاهرة)، برئاسة شيخات مقارئ.

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