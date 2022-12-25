«التنمية المحلية» تتابع استعدادات مواجهة الطقس السيئ فى الإسكندرية(صور)

جدة - نرمين السيد - تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه الإسكندرية، إجراءات الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس، واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة وفى مجالس المدن.





وبدوره شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.