حياة كريمة.. 2022 عام الخير على القرى الأكثر احتياجا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرى الأكثر احتياجا، فى دائرة الاهتمام، منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، ووجه بضخ استثمارات كثيرة لإنجاز مشروعات تنموية لأهالى تلك القرى، وتوفير حياة كريمة، وفرص عمل كثيرة له.





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