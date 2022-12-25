مبادرة حياة كريمة تنتهى من إحلال وتطوير137 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف بأسيوط

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم إحلال وتجديد وتطوير137 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف ضمن (حياة كريمة)، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل الذى سيتم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحى.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة لسير العمل بأقسام مستشفى الإيمان العام بحى غرب وللاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحى ورفع كفاءة وتطوير الخدمات الصحية للمرضى؛ تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وتفقد سعد محطة توليد الأكسجين بالمستشفى التى تم إنشاؤها بتكلفة 13 مليون جنيه لخدمة جميع أقسام المستشفى وتوفير احتياجات الأكسجين بها، موجهًا بسرعة تشغيلها بعد انتهاء أعمال الصيانة بها لتعظيم الاستفادة منها.

وأكد دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن القوافل العلاجية المتكاملة التى تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا، بجانب أعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفيات منفلوط وساحل سليم وديروط وحميات ديروط وأبنوب.

وشدد على ضرورة توافر كميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات المطلوبة بالمستشفى، لافتًا إلى أن مستشفى الإيمان العام تقدم خدمات بشكل لائق للمرضى وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة حيث تعمل بطاقة استيعابية 43 سريرًا للعناية المركزة وتحتوى على 23 جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى عدد الأسرة الداخلية بالمستشفى ليصبح 278 سريرًا.

وأشار إلى أنه تتضمن أيضًا 5 أسرة عناية، و4 أسرة عناية حرجة، و4 أسرة عناية سموم و8 أسرة قسم داخلى، و3 لعناية الحروق و4 تصلب متعدد، و8 حضانات أطفال (مبتسرين، وعناية مبتسرين)، و4 عناية أطفال.

من جانبه..أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين حافظ أن وحدات طب الأسرة الجديدة يتم إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجارى تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية فور وصولها من وزارة الصحة لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجارى إنشاؤها؛ للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أنه تم توزيع الأجهزة والتجهيزات الطبية بالوحدات الصحية التى تم الانتهاء من إنشائها وفقًا للاحتياجات والأولويات وتحت إشراف من مديرية الصحة بالمحافظة لضمان التوزيع العادل ضمن خطة التشغيل وفى إطار دعم واهتمام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على الاستمرار فى تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتوسع فى الإنشاءات الجديدة.