الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.





ووجه الشريف - فى تصريح اليوم الأحد - رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع لرصد أية حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين. وأكد استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، منوهًا بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر؛ للتعامل مع أية أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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