الأرز بـ 13 جنيها.. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.





ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كافة المحافظات، والوصول إلى الثرى والمناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث بلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالى 243 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة فى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الضخ اليومى للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، بأسعار مخفضة تنافسية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وبجودة عالية، سواء من منتحات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائى، وبيض المائدة.

وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيها، والأرز البلدى لـ 13 جنيها (رفيع الحبة)، و15 جنيها (عريض الحبة)، والعدس بـ 17 جنيها للنصف كيلو، فضلا عن توفير أطباق بيض المائدة الأحمر والأبيض، بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى منتجات مزارعها من الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، ومنتجات التصنيع الغذائى، والمربات والعسل، وزيت الزيتون.