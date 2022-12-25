مبادرة حياة كريمة..بدء أعمال قافلة طبية مجانية بقريتين فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقريتى اللواء صبيح وعلى بن أبى طالب، فى مركز الفرافرة، اليوم الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية المتباعدة التى تستحق الرعاية الطبية اللازمة.





وقال وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان. وأضاف أن القافلة الطبية تأتى فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" فى مناطق الوادى الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز فى نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ فى أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

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