محافظ القليوبية في جولة تفقدية مفاجئة علي المخابز بمدن بنها وكفر شكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الاحد بجولة تفقدية مفاجئة علي المخابز بنطاق مدينة بنها وكفر شكر وطوخ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات .

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٩ محاضر تم تصنيفها ما بين عدد ٣ محاضر نقص وزن و ٥ نظافة معجن و محضر نظافة معجن و محضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل

والتقي " الهجان " أثناء جولته بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن جودة رغيف العيش ، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة مؤكدا على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات اي كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

موجها بشن حملات مكثفة يومية علي الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها .

وكلف " المحافظ " وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والاحياء للمرور علي كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا الصدد اوضح الاستاذ/عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بمراكز ومدن واحياء المحافظة خلال الثلاث شهور الماضية قد اسفرت عن تحرير 5025 محضر فى مجال مراقبة المخابز وتهريب الدقيق المدعم كما تم فى مجال السلع التموينية تحرير 251 محضر وفى مجال الاسواق والسلع مجهولة المصدر تم تحرير

967 محضر بالاضافة الى تحرير 70 محضر فى مجال البوتوجاز والمواد البترولية وفى هذا الاطار قامت مديرية التموين على مدار الثلاث شهور الماضية بحملات على معارض ومحلات السلع الغذائية بعدد من مدن واحياء المحافظة وقد اسفرت عن ضبط 40 طن دقيق و58 طن نخالة خشنه و1552 كجم لحوم و255 طن فول حصي و48000 عبوة فول مدمس و42 طن ارز و10 طن سكر و5 طن قمح و18 طن زيت وقد تنوعت المحاضر مابين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان عن الاسعار،و بيع بأزيد من السعر الرسمي ،و عدم توريد أرز شعير للمزراعين،و عدم وجود فواتير،وتوقف عن الانتاج، وعدم اعطاء بون، وتصرف في دقيق، و عدم وجود شهادة صحية، وعدم وجود قائمة اسعار، وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين،

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ اعمال رصف شارع الترعه بمنطقه اتريب ببنها بطول ٤٥٠ متر وبعرض ١٨ متر ووجه المحافظ، بدفع الأعمال ومراجعه منسوب طبقه الاسفلت واستكمال أعمال التطوير بالشارع بدهان اعمده الإنارة ودهان البلدورات

وجاءت الجولة بحضور المهندس/على عبد الستار رئيس مدينة بنها والدكتور/بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر والاستاذ حمادة وهدان نائب رئيس مدينة طوخ والأستاذ/ جمال سرحان مدير إدارة التموين، والأستاذ/ رضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة،والأستاذ/ سامي رجب مراقب عام الأغذية من مديرية الشئون الصحة.