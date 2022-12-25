توقف حركة الصيد فى الميناء البحرى ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ كفر الشيخ الدكتور جمال نور الدين - فى بيان اليوم الأحد - المسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشغيل المعدات لرفع آثار الأمطار والمياه المتراكمة فى الشارع بصفة دورية، وذلك بعد أن تعرضت جميع أنحاء المحافظة منذ منتصف نهار أمس إلى موجة من سوء الأحوال الجوية صاحبتها سقوط أمطار غزيرة.

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