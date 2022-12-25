بـ50 مليون جنيه.. المستشفيات التعليمية تفتتح تطوير قسم الرمد بمعهد السكر

جدة - نرمين السيد - افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قسم الرمد بالمعهد القومى للسكر والغدد الصماء بعد التطوير الشامل، فى إطار السعى الدائم والمتواصل نحو تطوير الخدمات الطبية داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتحقيقا للتكامل والتعاون المستمر بينها، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أحدث طرق العلاج للمريض المصرى بالمجان، وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الاتتظار.





وصرح الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة، بأن أعمال التطوير تكلفت 50 مليون جنيه، وكان القسم يقدم خدمة الفحص فقط للمرضى المترددين على المعهد، لكن الآن يستطيع القسم أن يقدم الخدمات الشاملة لمرضى الرمد من كشف وفحص ومتابعة وإجراء العمليات، بعد أن أصبح القسم به 3 غرف كشف وفحص بالإضافة إلى غرفتين عمليات.

وقال إنه جرى توفير أحدث أجهزة الكشف والفحص، بالإضافة إلى جهاز أشعة مقطعية للعين وجهاز موجات فوق صوتية لضمان دقة التشخيص، وتوفير جهازى ليزر وجهاز مناظير جراحية لإجراء عمليات الرمد طبقا لأحدث الأساليب العلمية، ولم يقتصر التطوير فقط على الأجهزة وإنما شمل العامل البشرى والفرق الطبية، وجرى الاستعانة بالكوادر الطبية المميزة الموجودة بمعهد الرمد التذكارى لعلاج المرضى ولتدريب كوادر المعهد لضمان الاستفادة القصوى من هذه الأجهزة الحديثة، وطالما ذكرنا أن توافر الأساتذة والاستشاريين المتخصصين داخل وحدات الهيئة هى ميزة تنفرد بها الهيئة بمختلف تخصصاتها وكوادرها، ما يتيح لها تطبيق أحدث أساليب العلاج العالمية، وينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل وحدات الهيئة المنتشرة بجميع أرجاء الجمهورية، والتى تقدم بالمجان لجميع المرضى.

وأضاف أنه للمرة الأولى منذ إنشاء المعهد يجرى تقديم جميع خدمات الفحص والعلاج لمرضى السكر، بالإضافة إلى توفير كل خدمات متابعة وعلاج المضاعفات الناتجة عن هذا المرض من رمد وقلب وأوعية دموية واعتلال عصبى واعتلال كلوى وقدم سكرى فى مكان واحد، مما يتيح اكتشاف هذه المضاعفات مبكرا وعلاجها قبل أن تتفاقم، حرصا على صحة المرضى وتوفيرا للوقت والجهد للمريض وذويه.

وبدوره قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، بأن المعهد يعيش أزهى عصوره نتيجة للاهتمام البالغ الذى توليه جميع قيادات الدولة من قيادة سياسية ووزير الصحة وقيادات الوزارة بوجه عام بالمعهد، والدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة، بوجه خاص، الذى يحرص دائما على توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات لعلاج مرضى السكر، وتحويل المعهد إلى مركز شامل لعلاج مرض السكر وجميع مضاعفاته تحت سقف واحد، ويأتى تطوير قسم الرمد بالمعهد كأحدث حلقة فى سلسلة التطوير المتتابع بالمعهد والتى بدأت منذ 3 سنوات وشملت جميع أقسام المعهد المختلفة.

وتابع أن هذا التطوير جاء بالتعاون الكامل والتنسيق مع معهد الرمد التذكارى بقيادة الدكتورة حنان الغنيمى عميد المعهد، التى لم تدخر أى جهد فى تقديم كافة أشكال الدعم من تدريب وتأهيل للكوادر الطبية الموجودة بالقسم للتعامل مع الأجهزة المتطورة التى تم تزويد القسم بها، بالتعاون مع الدكتور ماجد عدلى أستاذ الرمد بالمعهد، الذى أخذ على عاتقه بداية الجراحات ورئاسة القسم والاستمرار فى المضى قدما بالقسم لصالح المريض، ولأول مرة يتم إجراء جراحات المياه البيضاء لمرضى المعهد، وتباعا سيتم اجراء كافة الجراحات الخاصة بأمراض العيون، دون الحاجة لتحويلهم لأماكن خارجية، مما رفع العبئ المادى والنفسى عن المرضى وذويهم، وساهم بشكل مباشر فى القضاء على قوائم الانتظار لهذه العمليات.

وأوضح أن هذا كله لم يتحقق إلا بوجودنا داخل كيان كبير وهو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالقيادة الحالية للدكتور محمد فوزى السودة، التى تعتبر جميع الخدمات الطبية المقدمة داخل وحداتها خدمات تكاملية شمولية للتيسير على المواطنين، لتلقى أفضل وأحدث وسائل العلاج طبقا للخطوط الإرشادية الدولية، على أعلى مستوى ممكن وعلى أيدى أفضل الأساتذة فى جميع التخصصات لصالح المريض المصرى.