حصاد جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مجال نشر ثقافة العلوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - - اعتماد 300 منحة للدورة الثامنة من برنامج علماء الجيل القادم بتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه

- تنفيذ المبادرات الهادفة لنشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالجامعات المصرية

- افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

- فوز 58 عالمًا بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية

- تنفيذ 2000 نشاط جامعي بمشاركة 600 ألف طالب.. وتنظيم 171 دورة لمواجهة العنف والتطرف.. وتنفيذ 197 دورة تدريبية.. وإضافة 172 برنامجًا دراسيًا جديدًا في 94 كلية

أشاد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالجهود التى بذلتها الوزارة فى مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار، خاصة فى العام الحالى 2022، مؤكدًا أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، وذلك عن طريق إلقاء بعض المحاضرات التوعوية، وورش العمل التدريبية، وجلسات الاستماع لشباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم؛ لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي، وذلك من خلال انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات.

ولفت الوزير إلى إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية، ومواصلة تنفيذ المبادرات الهادفة لنشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنها: مبادرة مليون مبرمج مع هواوي، ومبادرة Women up لدعم رائدات الأعمال، وقد بلغت قيمة تمويل المشروع 400 ألف يورو ومدته 26 شهرًا، ومبادرة Science UP بتمويل 75 مليون جنيه، ومبادرة تنمية وتطوير بنك التنمية الإفريقي لدعم ريادة الأعمال بمصر بتمويل قدره 4 ملايين يورو، ومبادرة (Fusion) لربط الجانب الأكاديمي في التعليم الهندسي بمجتمع الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى الإعلان الثامن عن فتح باب التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2022/ 2023، مشيرًا إلى منح ستة طلاب بجامعة المنصورة، وثلاثة طلاب بجامعة بنها منح تدريبية لمدة ثلاثة أشهر بجامعة لويزفيل الأمريكية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، لافتًا إلى تنظيم 63 ورشة عمل تفاعلية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مضيفًا تخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة التدريس من معهد جوته فى إطار مبادرة تعميم تدريس اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية، مشيرًا إلى افتتاح مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا TICO ونادى ريادة الأعمال E-Club بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ولفت الوزير إلى حصول مركز الابتكار وريادة الأعمال (ihub) بجامعة عين شمس، على شهادة "EDGE ADVANCED"، كأول مبنى مصرى يحصل على تلك الشهادة الدولية، فضلاً عن دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي (SQEPIA) من خلال تنظيم الدورة الأولى المُتعاقد عليها مع عدد من الكليات بدعم مالي قيمته 45 مليون جنيه تقريبًا، وكذا تنظيم مشروع دعم ومتابعة وتطوير الفاعلية التعليمية (SDEE) الدورة الرابعة المُتعاقد عليها مع عدد من الكليات بدعم مالي قيمته 22 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم التميز والابتكار بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بإنشاء مركز المهارات والابتكار والمُحاكاة وتصميم أنظمة إيصال للدواء مُحكمة الانطلاق بتقنيات مُتطورة مُحدودة التكلفة بكلية الصيدلة، وذلك بالدورة الثالثة للمشروعات الابتكارية، إضافة إلى تنفيذ 2000 نشاط جامعي بمشاركة 600 ألف طالب، وتنظيم 171 دورة لمواجهة العنف والتطرف، وتنفيذ 197 دورة تدريبية، وإضافة 172 برنامجًا دراسيًا جديدًا في 94 كلية.

ومن جانبه، أشار د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أنه تم تدريب 26 باحثًا في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية؛ لبناء قُدراتهم البحثية، موضحاً فوز 58 عالمًا بجائزة النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية بإجمالي 5 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم فتح باب التقدم لبرنامج لوريال يونسكو مصر "من أجل المرأة في العلم" لعام 2022، وتكريم ثلاث باحثات مصريات متميزات في مجال علوم الحياة والفيزياء، مؤكدًا الاستمرار في تقديم برنامج جامعة الطفل كأحد أكبر برامج التعليم الإبداعي التي تتيحها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان، وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية، فضلاً عن استحداث نظام تعليم إلكتروني لجامعة الطفل بعد توقف الدراسة بالجامعات نظرًا لجائحة كورونا، موضحاً انضمام جامعة الطفل كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

ولفت د. محمود صقر إلى اعتماد 300 منحة للدورة الثامنة من "برنامج علماء الجيل القادم" هذا العام بتكلفة إجمالية تبلغ 66 مليون جنيه، موضحًا أن القيمة الإجمالية لكل منحة تبلغ حوالي 220 ألف جنيه، تشمل مكافأة شهرية لمدة 30 شهرًا قيمتها أربعة آلاف جنيه شهريًا و100 ألف جنيه بحد أقصى والتي تُقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى إطلاق مسابقة الفيزياء للطلاب بالمدارس واختيار 10 طلاب ضمن 200 طالب متقدمين للسفر في منحة للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا.

وأكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة على تنفيذ خطة الدولة فى البحث العلمى لدعم المشروعات البحثية المبتكرة التى تخدم أهداف خطة التنمية المستدامة، وتشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى الاهتمام غير المسبوق الذى أولته الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي، مضيفاً أنه يمكن نشر ثقافة الابتكار فى البحث العلمى فى المجتمع من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التى تمتلك باحثين مبدعين.