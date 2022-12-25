القوى العاملة: مبادرة الشباب بناة المستقبل .. تبدأ فى بورسعيد ..وندوة حول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية قوي عاملة بمحافظة بورسعيد ، بشان بدء فاعليات مبادرة "الشباب بناة المستقبل" بحضور ٨٠ طالب بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد ، وتنفيذ ندوة تمهيدية لبرنامج ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني التابع لها ، وذلك بناء علي توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتأهيل شباب الجامعات لدخول لسوق العمل وكذلك توعيتهم بالحقوق و الواجبات وثقافة السلامة و الصحة المهنية واخلاقيات العمل .

واوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، انه تم بدء المبادرة بجامعة بورسعيد بحضور الدكتور حسن محمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة ، والدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة ، والدكتور احمد الحطاب وكيل كلية الهندسة بالجامعة ، والذين اشادوا في كلمتهم بمبادرة وزارة القوي العاملة لتأهيل شباب الجامعات لسوق العمل والتوعية بدور الوزارة في جميع المجالات والتى تسعي لبناء و تعزيز قدرات الشباب في التطور و التنمية المستدامة وتزويدهم بالمعارف و المهارات المطلوبة في سوق العمل وسط تفاعل و استجابة من الطلاب .

وافاد مدير المديرية ، ان الشباب هم مستقبل الوطن و سبيل النهضة و التقدم وعليهم تبني آمال التطور والتنمية ومن هنا يأتي دور المديرية فى تأهيلهم وتدريبهم في المجالات المختلفة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم وتزويدهم وتوعيتهم بثقافة الحقوق و الواجبات والسلامة و الصحة المهنية والتعريف باخلاقيات العمل موضحاً دور جميع الادارات بالمديرية و الخدمات التي تقدمها للشباب .

واضاف "عبدالله" ، أن الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو دور اصيل للمديرية وذلك استمرارا فى دعم وزارة القوى العاملة لخريجى مركز التدريب فنيا ومهاريا لمواجهة تحديات سوق العمل ، ولذلك قامت بتنفيذ ندوة تمهيدية لبرنامج ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني التابع لها ..حيث افتتح الندوة مدير المديرية وشهد عروض لقصص نجاح لخريجات سابقات وكيف استطعن التغلب عليها وتحسين مستويات معيشتهم .