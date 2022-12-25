”القوى العاملة” : ندو توعوية بالأقصر حول مخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ، بشان عقد ندوة توعوية بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل للحفاظ على العنصر البشرى من الاخطار التى من يمكن ان يتعرض لها داخل بيئة العمل ونحو بيئة عمل امنة وايضاً للحفاظ على المنشات والممتلكات فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة فى هذا الشأن .

واوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر ، فى تقريره للوزارة ، انه قام مكتب السلامة والصحة المهنية بالاقصر باشراف مدير المكتب الكيميائية زينب بكرى والكميائية اية سيد المفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بالاقصر بعمل ندوة توعوية للعاملين بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة ، تناولت مفهوم علم السلامة والصحة المهنية ، ونشاته وتطوره والأهداف العامة للسلامة وكيفية الحفاظ على الأرواح والممتلكات بمعرفة انواع مخاطر بيئة العمل فيزيائية بيولوجية كيميائية ميكانيكة .

واضاف مدير المديرية ان الندوة تضمنت كيفية تقييم المخاطر والحد منها وأهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية فى الحفاظ على العاملين ، وكيفية عمل خطة الطواريء والتدريب عليها ، وكذلك لمحة عن الباب الخامس بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية الخاصة به كما تم الرد على جميع استفسارات العاملين بالمستشفى .