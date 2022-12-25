القوى العاملة تنجح فى إعادة مستحقات مصريين بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وتناول التقرير تلقى المكتب، طلب ورثة "ه.م.أ" المقيمين بمحافظة الشرقية، بشأن مساعدتهم فى الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث مستحقاتهم مع هيئة التأمينات الإيطالية "INPS"، والتى أفادت بأحقيتهم فى الحصول على المعاش، لانتظام مورثهم فى سداد الاشتراكات التأمينية المقررة، وبعد قيام المكتب بتوجيه الورثة إلى نوعية الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على هذا المعاش وآليات استخراجها، تم عودة الحقوق.
كما أفاد المكتب، أنه تلقى التماس المواطن "م.م.أ" المقيم بمحافظة الدقهلية لمساعدته فى الحصول على مستحقاته التأمينية عن فترة عمله السابقة بإيطاليا، وببحث هذا الالتماس مع الهيئة المشار إليها سابقا، أفادت بأحقيته فى التقدم بطلب الحصول على المعاش، وتم توجيهه إلى الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لتقديمها إلى تلك الهيئة للحصول على المعاش المقرر، وجارى المتابعة لحين تحويل المستحقات لذويها.
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