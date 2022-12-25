محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد محافظ الجيزة، وفد المحافظة لزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بالجيزة؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، والأب القمص ميلاد موسى راعى الكنيسة.





وخلال الزيارة أعرب محافظ الجيزة عن كامل سعادته لتواجده والوفد المرافق لتقديم التهنئة للحضور، مؤكداً أن ما انتهجته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تقاليد لمشاركة جموع الشعب المصرى بالأعياد والمناسبات الدينية؛ جعل تلك المناسبات أعيادًا لجميع المصريين، يتبادل فيها الجميع التهنئة وتعم مظاهر البهجة والاحتفال أرجاء الجمهورية.

وشدد على أن الدولة المصرية قادرة بوحدة ووعى شعبها أن تتخطى جميع الصعاب والتحديات ومتمنياً أن تنعم مصر واهلها بالخير والرخاء.

من جانبه قدم نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك الشكر لمحافظ الجيزة والوفد المرافق على التهنئة، مؤكداً أن هذا الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصرى بمختلف طوائفه والذى أثار بوحدته ولا يزال اندهاش وإعجاب أعضاء البعثات والوفود الأجنبية الزائرة لمصر لما يلتمسوه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء أمانات الأحزاب بالجيزة وممثلى المجلس القومى للمرأة.