مصر الخامس عالميا فى استقبال تحويلات العاملين بالخارج (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وجاءت مصر فى المركز الخامس عالميًّا ضمن أعلى الدول استقبالًا لتحويلات العاملين بالخارج فى آخر تقديرات العام 2022، ومن المتوقع أن تسجل التحويلات 32 مليار دولار.
في حين جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالى 100 مليار دولار، تلتها المكسيك بـ60 مليار دولار، والصين بـ51 مليار دولار، ثم الفلبين بإجمالى 38 مليار دولار
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