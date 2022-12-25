رئيس «الرعاية الصحية»: العلاقات «المصرية-السعودية» تاريخية ومتينة

جدة - نرمين السيد - واستعرض اللقاء، أهم الإنجازات والتطورات التى شهدها قطاع الرعاية الصحية فى مصر، والتجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وحجم الإنجاز والدور الذى تقوم به هيئة الرعاية الصحية فى تطوير نماذج الرعاية الصحية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والحوكمة الإكلينيكية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وغيرها من المحاور لضمان توفير أفضل خدمة وتكامل الرعاية الصحية للمنتفعين.

وتطرق اللقاء، إلى كيف أصبحت مصر تركز على قطاع الرعاية الصحية باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لبلوغ أهدافها التنموية فى القطاعات الأخرى، لافتا إلى المستقبل الكبير الذى ينتظر هذا القطاع والذى يشهد تطورات كبيرة ويمتلك فرصا استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط.

وتناول اللقاء، بحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والسعودى فى شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات، ومشاركة التجارب الناجحة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين البلدين للاستثمار فى هذا المجال.

ونوه الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدول العربية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية وأدائها لشعوبها، لافتا إلى عمق العلاقات المصرية السعودية التاريخية والمتينة.

وقال: نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بهدف النهوض بمستوى قطاع الرعاية الصحية بشكل يخدم مصلحة البلدين.

وأضاف السبكى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل فرصة مثالية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال للإستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، ومنظومة التحول الرقمى للخدمات، وتقديم حلول عصرية من شأنها تعزيز نوعية الحياة وتحسين قطاع الرعاية الصحية وتكامل خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين.

ولفت إلى حرص الهيئة على بناء علاقات وشراكات مستدامة فى مجال الرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات لتنطلق نحو أهداف واعدة وتحقيق رؤية طموحة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 للوصول إلى التنمية الصحية المستدامة، وكذلك تدشين أعمال ريادية فى مجال الرعاية الصحية متجددة ومستدامة، واستخدام تقنيات متقدمة تساهم فى تعزيز مسيرة النمو والازدهار بقطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات فى مصر والوطن العربى.

وضمت الطاولة المستديرة، كلا من الدكتور عمار حجازى، وكيل مساعد وزارة الصحة السعودية للتحول الرقمى، والدكتور فهد العييرى، عميد معهد الدراسات الاستشارية بجامعة القصيم، وأحمد الحناكى، مدير عام إدراة الاستثمار بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، وإهاب الحكم الإتاسى، المدير التنفيذى بمركز التميز الوطنى للترميز الطبى وحساب التكاليف، والدكتور عماد الذكير، رئيس البورد العام لشركة انتير هيلث كندا، والدكتور على الحربى، المدير الطبى الإقليمى لمجموعة مراكز ديافيرم لغسيل الكلى بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سليمان محمد بن معيوف، الرئيس التنفيذى لشركة المتحدون للخدمات الإكتوارية.

كما ضمت من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

إضافة إلى قيادات ومسؤولى شركة صلات لحلول الأعمال، الدكتور محمد الجمعه، عضو مجلس إدارة الشركة، وفايز الحربى، الرئيس التنفيذى للشركة، وأحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، وهيثم إبراهيم، المدير المالى للشركة، وهبة فتوح، مديرة قسم التدريب فى الشركة، وأيمن حريرة، مدير عمليات للشركة.