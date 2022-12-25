قرار إماراتى جديد تستفيد منه العمالة المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة القوى العاملة، استمرار مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها فى الخارج، فى متابعة حقوق العمالة المصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين فى تلك البلدان.





وأعلن مكتب التمثيل العمالى بدولة الإمارات، برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالى"، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، يستفيد منه العمال المصريين المقيمين هناك.

وقال تقرير "المكتب العمالى"، إن القرار يتضمن بدء التسجيل فى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، اعتبارا من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين فى القطاع الحكومى الاتحادى والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين فى الدولة.

وأوضح تقرير "المكتب العمالى"، أن نظام التأمين ضد التعطل، الجديد يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدى لفترة محدودة فى حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت 8 قنوات للاشتراك،هى: الموقع الإلكترونى "www.iloe.ae"، والتطبيق الذكى للمجمع التأمينى، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وتطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات "دو، اتصالات"، والرسائل النصية، وأى قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مزود الخدمة".

كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبى للتأمين، وشركة أبوظبى الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الإمارات للتأمين، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، وأورينت للتأمين، وشركة أبوظبى الوطنية للتكافل، وشركة عمان للتأمين، وشركة أورينت يو ان بى تكافل.

وأوضحت الوزارة، أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسى 16 ألف درهم وأقل، وسيكون القسط التأمينى 5 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهرى لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأمينى 10 دراهم شهريا، وقيمة التعويض الشهرى لا تزيد على 20 ألف درهم.

وبحسب البيان، أنه ووفقا للقانون الإماراتى، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك فى منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية فى الحكومة الاتحادية وأى تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.

وإذا تبين أن المنشأة التى يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة فى قانون تنظيم علاقات العمل وأى تشريعات أخرى سارية فى الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهرى بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهى المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة، ويستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المستثمر "صاحب المنشأة الذى يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدى والتحقوا بعمل جديد، ولا يخل صرف التعويض الذى يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأى تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأى تشريعات سارية فى الدولة.