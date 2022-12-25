الصحة تعلن تحسن الحالة الصحية لـ26 مشجعا من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفى 6 أكتوبر المركزى، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الحصر النهائى لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين فى حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجارى المتابعة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات فى محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.