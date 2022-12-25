القوى العاملة: جهود مديرية جنوب سيناء تنجح في الحفاظ على حقوق 52...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - نجحت جهود مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء في الحفاظ على استقرار 52 عامل على مختلف المهن الفندقية في العمل داخل فندق "نيو فانتازيا السياحى" ، وذلك بعد تعاقد المالك مع احدى شركات الادارة فى المجال السياحي على ادارته وفق شروط التعاقد بين الطرفين ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالحفاظ على حقوق العمال داخل أماكن العمل المختلفة وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 .

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ، في تقريره للوزارة ، انه تم تشكيل لجنة برئاسة احمد مصطفى وكيل المديرية ، وأدهم سعد الدين مفتش عمل بمكتب شرم الشيخ ، وتم التوجه إلى مقر فندق نيو فانتازيا السياحى والمملوك لشركة أوناس للتنمية العقارية يعمل به 52 عامل ، وتم الاتفاق إلى إستمرار كافة عقود العمل مع استيفاء كافة المستحقات المالية للعمال وتسوية رصيد الاجازات وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف مدير المديرية ، ان المديرية شددت على الشركة الجديدة التى آلت إليها إدارة الفندق ، وهى شركة " يارو هوتيلز " شركة توجيه بسيطة ، الإلتزام باحكام القانون فيما يخص العمالة الموجودة بالفندق خاصة المادة رقم 9 والتى تنص على لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات الناشئة طبقاً للقانون حل المنشأة او تصفيتها او إغلاقها أو إفلاسها ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو إنتقالها بالإرث أو الوصية او الهبة أو البيع أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، وعليه إستمرار العمل لدى الشركة الجديدة .