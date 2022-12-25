”القوى العاملة” : ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء ، ندوه تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية بشركة سيناء للأسمنت الأبيض عن مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية والاستماع الي استفسارات العاملين عن وسائل الحماية في بيئة العمل ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى جميع أماكن العمل وتكثيف التوعية بمخاطر بيئة العمل .

واوضح محمد سالم عبد الملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم تنفيذ الندوة فى إطار الخطة الذى وضتعتها الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، لنشر تلك الثقافة بين ربوع الوطن داخل جميع المنشآت كسبيل من سبل حماية العاملين والمترددين على المنشآت وتوفير بيئة ومناخ عمل آمن للجميع .

واضاف مدير المديرية انه شارك فى إلقاء الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود والذى اكد على سلامة العاملين وانتظام العمل ،كما أوضح الخدمات التي تؤديها وحدة العمالة الغير منتظمة بالمديرية في ضوء لائحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ،بحضور الكيميائي عبد المنعم محمود ، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة الغير منتظمة ، تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .