”القوى العاملة” : إنتهاء برنامج تدريبي على مهنة التبريد والتكييف بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن إنتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التبريد والتكييف وتخريج 15 متدرب بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة وحقيقة لهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة، أنه استمرارا فى دعم وزارة القوى العاملة لخريجى مركز التدريب بدمنهور لمواجهة تحديات سوق العمل تم تخريج متدربين جدد بالمهارات الفنية التى تمكنهم من مواجهة التحديات ورغبتهم فى استمرار الدعم لهم ولكل الشباب .

وأضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب راغبى التدريب من سن 18 إلى سن 45 سنة التقدم للإلتحاق بفرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين ، من خلال مراكز التدريب الثابتة او ادارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية ، كما يتم على ايدى مدربين ماهرين تم اختبارهم فى الوزارة ، ويتسلم المتدرب فى نهاية التدريب شهادة معتمدة من المديرية تمكنه من العمل على المهنة التى تدرب عليها فى منشآتا لقطاع الخاص والإستثمارى .