طرح 22 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز ذى طابع ساحلى - قطامية جاردنز".





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن الطرح:- يأتى ذلك لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقا من سياسة وزارة الإسكان لدعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة.

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