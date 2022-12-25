الطقس الآن.. أمطار وسحب رعدية على بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - وتؤثر السحب الرعدية، بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والعريش ورفح، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تغزر أحيانا على السواحل الشرقية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء.

ومن المتوقع أن تتقدم للداخل تكون أقل حدة، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.