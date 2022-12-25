الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

وتتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكونة معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمال غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الادارية 20 14
6 اكتوبر 19 14
بنهــــا 19 14
دمنهور 19 15
كفر الشيخ 18 15
المنصورة 19 14
دمياط 20 14
بورسعيد 19 15
الإسماعيلية 20 12
السويس 19 13
الزقازيق 19 14
شبين الكوم 19 14
طنطا 19 15
شلاتين 26 16
الاسكندرية 18 15
العلمين الجديدة 18 14
وادى النطرون 19 15
مطروح 19 14
السلوم 19 13
سيوة 19 10
العريش 20 14
رفح 19 15
الطور 22 12
كاترين 19 04
رأس سدر 19 14
نخل 17 07
طابا 18 15
نويبع 19 14
حلايب 24 18
شرم الشيخ 21 15
الغردقة 21 16
مرسى علم 22 17
الفيوم 19 14
بنى سويف 20 13
المنيا 20 09
أسيوط 21 10
سوهاج 21 11
قنا 21 12
الأقصر 23 12
أسوان 25 13
الوادى الجديد 23 13
أبوسمبل 22 14
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 23 17
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