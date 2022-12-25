جدة - نرمين السيد - وانطلق أول قطار فى أولى رحلاته أمس من محطة مصر برمسيس إلى محطتى سيدى جابر ومصر بالإسكندرية. وتبلغ أسعار تذاكر قطار تالجو 150 جنيها للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من اليوم الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدى جابر بالاسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التشغيل التجريبى لثانى قطار تالجو اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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