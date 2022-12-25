على جمعة: اللى يخلّف 5 أطفال فى أوضة بحمام مُجرم فى حق أولاده والمجتمع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، ومقتى الجمهورية السابق، إن البعض يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تناسلوا فإنى مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة" خطأ.





وأوضح جمعة، خلال حديث فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، ان حديث الرسول كان فى وقته عن الأمة التى لم تتجاوز الـ100 ألف نسمة، ولكن الآن الأمة بلغت حوالى 2 مليار مسلم، وبالتالى نحن وصلنا إلى زيادة ويجب معرفة متى يتم تقييد المباح ومتى يتم إطلاقه. وتابع: "اللى يخلّف 5 أطفال فى أوضة بحمام فهو مُجرم فى حق أولاده والمجتمع".

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