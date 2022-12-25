المحمدية الشاذلية تحيى ذكرى رحيل شيخها السابق نور عصام (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان الشيخ نور عصام الشاب الصوفى، نشأ فى طاعة الله ورحل فى رعين شبابه، وكان لديها آمال عريضة فى نشر الفكر الصوفى الإسلامى المعتدل، واستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فى نشر تراث جده الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم لكن الترتيب الإلهى، اختار أن تصعد روحه إلى بارئها فى حادث سير، عندما كان متجها إلى الجلوس مع الأيتام الذى يكفلهم فالراحل كان يكفل الأيتام ويطعم الطعم ويزهد فى شهوات الدنيا وكان صاحب لسان عف وجه سمح وبشوش.

وقد ترك الشيخ ذكرى عطرة فى نفس كل مريدين الطريقة، وصعب مسؤولية تولى مشيخة الطريقة على من يخلفه.

وأضاف ذكى الدين، أن الاحتفال ممتد حتى نهاية شهر ربيع الأول وبداية شهر ربيع الثانى، وأن الاحتفال سيكون فى مسجد الطريقة فى الدراسة وباقى مقرات الطريقة فى محافظات مصر، سيتضمن مجلس علم يحضره كبار مشايخ التصوف وكبار علماء الطريقة فى مصر والعالم العربى، بجانب حضور عدد كبير قراء القران الكريم ولمنشدين والمداحين.

وتابع: كما أن هناك دعوات ستوجه لشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، والدكتور على جمعة المفتى الأسبق شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والذى يعتبر بمثابة الأب الروحى للراحل نور عصام محمد زكى إبراهيم.

يذكر أن الاحتفال يبدأ بعد صلاة الجمعة المقبلة، وكل جمعة فى مقر مختلف من مقرات الطريقة.