رئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية: «الكد والسعاية» يمنح الزوجة نصف الثروة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن مقترح الكد والسعاية يمنح الزوجة نصف ثروة زوجها فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وعن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، قال: "سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق"، مضيفا أنه تم الاستعانة بالمتخصصات والخبراء خلال إعداد مشروع القانون.

وعن تطرق القانون لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج، أوضح أن القانون لم يتطرق لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج، متابع: "تلقينا مقترحات بالآلاف ووقفنا على المشكلات وسبل الحل ومعالجتها".