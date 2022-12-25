محافظ الغربية يشدد على ضرورة إعلان أصحاب المحال التجارية قوائم الأسعار

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قادها المحافظة، اليوم السبت، على عدد من السلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة ومحال البقالة بقرى مركزى السنطة وطنطا، فى إطار جولاته اليومية المستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات يومية على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ.
وخلال الجولة تفقد المحافظ عدداً من محال البقالة ومنافذ بيع السلع الغذائية بالجملة وبالتجزئة، فى قرى ميت حبيش، وسبطاس شبراقاص، ومسهلة، والمنشية الكبرى ومدينة السنطة.
وأكد على رؤساء تلك الوحدات المحلية بالمرور اليومى على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واطمأن رحمى - خلال الجولة - على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة الفئات، موجهاً بضرورة وضع أسعار لجميع المنتجات، وقيام مديريات الصحة والتموين والبيطرى بمتابعة توافر وجودة تلك المنتجات.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول السلع الغذائية ومدى توافرها ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل المحافظ، والتى ساهمت بشكل كبير فى ضبط الأسعار وتوافر المنتجات بالأسواق.
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