إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي ويسافر إلى النمسا للجراحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي وحاجته لإجراء عملية جراحية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي، إنه يجرى حاليا سرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق أن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق.

وأضاف أبو عبلة أنه في ضوء الاتصالات التي جرت مع الطبيب النمساوي سوف يتمكن أكرم توفيق من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية الشهر الجاري.