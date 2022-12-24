عاجل- الصحة: 27 إصابة فى حادث انهيار مدرج رياضى بـ 6 أكتوبر 

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئى، يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وجارى المتابعة.

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