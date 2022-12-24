عاجل- استمرار فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدًا الأحد، متوقعة سقوط أمطار متوسطة الشدة نهارا قد تكون غزيرة فى فترة المساء على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى.





وتابع بيان الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" :"بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة". وذكرت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد. ولفتت إلى أنه يسود غدا طقس لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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