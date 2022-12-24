جدة - نرمين السيد - وتوجه الأنبا تادرس إلى مستشفى الدليفراند للراهبات الفرنسيسكان ببورسعيد، ومدرسة الراعى الصالح ببورسعيد، ومدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات ببورسعيد لتقديم التهنئة لهن. رافق مطران بورسعيد خلال الزيارة عدد من الآباء الكهنة والأخوات المكرسات بالإيبارشية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران بورسعيد يهنئ الراهبات الفرنسيسكان بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.