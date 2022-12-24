بدء القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الأسقفية (صور)

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وبدأت الوفود الرسمية فى القدوم لتهنئة رئيس الأساقفة ممثلين عن الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وقال المطران سامى فوزى، إن اليوم تحتفل الكنيسة بالسيد المسيح، الذى نور العالم فى مثل هذا اليوم: "اليوم جاء المخلص، المجد لله فى العالى وبدأت الصلوات".
وكانت الكاتدرائية قد تزينت بأشجار "الكريسماس"، وأضواء عيد الميلاد المجيد احتفالا بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربى.
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