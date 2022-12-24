وزير الأوقاف يعلن عودة شعائر شهر رمضان المقبل: "عمار يا مساجد مصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي على تويتر، عودة موائد الإفطار في شهر رمضان المقبل.

وقال جمعة: "عمار يا مساجد مصر .. ورمضان بجميع شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلا عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار".

ودعت وزارة الأوقاف، الأئمة، والقراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وشيوخ المقارئ وأعضائها من ذوي الصوت الحسن ، الراغبين في صلاة التهجد بالمساجد الكبرى ، التسجيل عبر رابط :

https://forms.gle/L46LtwtV6PQoQG7z8

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تتلقى طلبات الأئمة القراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وشيوخ المقارئ وأعضائها من ذوي الصوت الحسن ، الراغبين في صلاة التهجد بالمساجد الكبرى، الكترونيا خلال أسبوع من اليوم 24 ديسمبر 2022.

وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، وناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.

وأكد عبد المجيد، في بيان اليوم، أن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.