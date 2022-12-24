محافظ المنيا: وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ المنيا، أسامة القاضى، على ضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة وضع الأسعار على المواد الغذائية وبخاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أى سلعة.





جاء ذلك خلال قيام المحافظ، اليوم السبت، بحملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، بعدد من شوارع وأحياء مدينة المنيا لإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كل منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كل السلع وعدم رفع أسعارها والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح. شملت الجولة - وفقا لبيان المحافظة - عددا من المحال التجارية والهايبرات والسلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة بمدينة المنيا الجديدة وحى غرب المنيا، موجها بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات التجارية والهايبر ماركت وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وكذلك لوجود عدد من المنتجات والأغذية منتهية الصلاحية. واطمأن القاضى، على توافر جميع السلع التى يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

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